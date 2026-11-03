Volle Kapelle: Diese BVB-Elf könnte den Trend fortsetzen

Serhou Guirassy (30) traf in den vergangenen drei Pflichtspielen viermal. Daneben glänzt Fábio Silva (24) entweder als zweiter Stürmer, ist aber auch eine Waffe als Einwechselspieler von der Bank. „Wenn er reinkommt, bringt er noch mal frischen Wind. Wenn er von Beginn an spielt, macht er das auch gut. Er nimmt den Kampf an“, ließ sich Niko Kovac auf der Pressekonferenz nicht in die Karten gucken. Den BVB macht das schwerer ausrechenbar, wenngleich dies auch eine Prognose zur möglichen Aufstellung verkompliziert.

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Offen bleibt auch, welcher dritter Innenverteidiger neben Waldemar Anton (30) und Nico Schlotterbeck (26) das Vertrauen bekommen wird. Ramy Bensebaini (31) schien zuletzt wieder die Nase vorn zu haben, im Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) überraschte Kovac aber mit einer Viererkette und Joane Gadou (19) auf der Rechtsverteidigerposition.

Sollte Joane Gadou auch gegen Sevilla spielen? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch wenn der BVB-Trainer gegen Betis Sevilla wohl wieder zur gewohnten Dreierkette zurückkehren wird, hat der Sommerneuzugang gegen den Rekordmeister haufenweise Argumente für eine erneute Startelfnominierung gesammelt. Elfmal stand der Teenager bereits in der Startaufstellung.

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So könnte der BVB spielen