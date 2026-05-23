Vier Fortuna-Deals in Arbeit

Fortuna Düsseldorf setzt trotz des bitteren Abstiegs in die 3. Liga alles daran, die sportliche Achse an Bord zu halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurden drei Akteuren bereits konkrete Angebote unterbreitet. Torwart Florian Kastenmeier (28), Routinier Matthias Zimmermann (33) und ein namentlich noch nicht bekannter Stürmer sollen die neuen „Ankerspieler“ der Rheinländer werden. Da nur zehn Profis aus dem aktuellen Zweitliga-Kader einen gültigen Vertrag für die kommende Saison besitzen, steht den Fortunen ein gewaltiger Umbruch bevor.

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Die beiden Führungsspieler Zimmermann und Kastenmeier sollen unbedingt mit neuen Verträgen ausgestattet werden. Insbesondere der Keeper genießt bei der sportlichen Leitung höchste Priorität: Dem Vernehmen nach soll er nur Gehaltseinbußen von etwa 20 Prozent hinnehmen müssen. Zusätzlich bastelt die Fortuna an einer Rückholaktion von Jorrit Hendrix. Die Verhandlungen mit dem 31-jährigen Mittelfeldspieler, der Preußen Münster wohl ablösefrei verlassen wird, befinden sich laut der ‚Bild‘ bereits in der finalen Phase.