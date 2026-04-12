Neuer Klub & Bundesliga-Wechsel: So plant Brandt

Julian Brandt will sich mit der Wahl seines künftigen Klubs noch etwas Zeit lassen. „Es gibt viele Ideen. Nicht jede Idee ist gut, aber es gibt viele Ideen. Man muss es auch nicht überstürzen“, äußert sich der Offensivspieler gegenüber ‚Sky‘.

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Brandts auslaufender Vertrag bei Borussia Dortmund wird nicht verlängert, nach sieben Jahren trennen sich die Wege. „Wir haben noch wichtige Spiele vor uns. Es wäre dem Verein auch nicht gerecht, jetzt auf einmal überall Gespräche zu führen. Das muss man sauber beenden, und dann hat man genug Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht“, so Brandt.

Mehrere Spuren

Konkretes Interesse an einer Verpflichtung zeigt unter anderem die AS Rom, die Italiener sollen bereits Kontakt aufgenommen haben. Lose Gerüchte kursieren auch um den FC Arsenal und Fenerbahce. Bei Ex-Klub Bayer Leverkusen würde Vorstandsboss Fernando Carro nicht Nein sagen, Geschäftsführer Sport Simon Rolfes hat dagegen abgewunken.

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Über einen Wechsel innerhalb der Bundesliga sagt Brandt: „Ich will grundsätzlich gar nichts ausschließen. Es gibt Sachen, die ich bevorzuge, und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht bevorzuge. Ich habe ein, zwei Gedanken, aber alles zu seiner Zeit.“