Trainer zieht skurrilen Woltemade-Vergleich

Luciano Spalletti hat sich über Nick Woltemade (24) geäußert. Gegenüber der ‚Tuttosport‘ zieht der Cheftrainer von Juventus Turin einen skurrilen Vergleich: „Ich habe ein Friesenpferd – und das kommt mir sehr ähnlich vor. Er ist statuenhaft, wirkt körperlich etwas einschüchternd, ist aber dann wieder sehr lieb und lässt sich gerne streicheln und reiten.“

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Nach einem verkorksten Jahr bei Newcastle United war Woltemade kürzlich leihweise zur Alten Dame gewechselt, für die er am Wochenende beim 1:1 gegen den AC Mailand sein Debüt feierte. „Normalerweise ist es schwierig, diese beiden Eigenschaften in einem einzigen Spieler zu vereinen. Er aber vereint beides“, honoriert Spalletti, dass der DFB-Stürmer seine Stärken auf dem Spielfeld sowohl in der Breite als auch in der Tiefe umsetzen kann.