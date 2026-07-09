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Über 100 Millionen: Guimarães-Angebot abgelehnt

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Bruno Guimarães beschwert sich @Maxppp

Der Transfer von Bruno Guimarães könnte den FC Arsenal teuer zu stehen kommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Newcastle United das zweite Angebot der Gunners in Höhe von 76 Millionen Euro abgelehnt. Bis zu 105 Millionen könnten am Ende fällig werden.

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Der 28-Jährige hat den Magpies bereits mitgeteilt, dass er den Klub verlassen und zu Arsenal wechseln möchte. Sollte Newcastle dem Wechsel allerdings einen Riegel vorschieben, wäre Guimarães ebenfalls d’accord. In Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) haben die Magpies bereits einen teuren zentralen Mittelfeldspieler in dieser Transferperiode abgegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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