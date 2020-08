Bremen hat Jozwiak im Visier

Neben Tahith Chong (20, Manchester United) geht der SV Werder Bremen mit einem weiteren Außenstürmer auf Tuchfühlung. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ hat Kamil Jozwiak von Lech Posen das Interesse der Grün-Weißen geweckt. Werder soll bereits vor Ort gewesen sein, um den 22-jährigen Linksaußen unter die Lupe zu nehmen.

Jozwiak ist vertraglich noch bis 2022 an den polnischen Erstligisten gebunden. In seinen 39 Einsätzen in der vergangenen Saison erzielte der Rechtsfuß neun Tore und steuerte sieben Vorlagen bei. Als weiterer Kandidat buhlt Galatasaray um die Dienste des Polen.