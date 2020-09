Fulham holt Tete aus Lyon

Rechtsverteidiger Kenny Tete läuft ab der kommenden Saison für den FC Fulham auf. Wie der Londoner Premier League-Aufsteiger offiziell bestätigt, kommt der 24-jährige Niederländer von Olympique Lyon und unterschreibt bis 2024. Der Kontrakt erhält zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit.

Tete hatte 2017 seinen Ausbildungsverein Ajax Amsterdam verlassen und sich OL angeschlossen. Für die Franzosen kam er seitdem zu insgesamt 80 Pflichtspieleinsätzen. Im kommenden Jahr wäre der Vertrag im Groupama Stadium ausgelaufen.

Have another! 🇳🇱



Kenny Tete: done!#TETERRIFIC