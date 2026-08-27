Obwohl Bayer Leverkusen auf der Rechtsverteidiger-Position nach aktuellem Stand nicht top besetzt, soll Arthur wohl noch abgegeben werden. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht ein Leihgeschäft des 23-Jährigen bevor. Vollzieht der Brasilianer (ein A-Länderspiel) dieses innerhalb der Bundesliga?

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Laut dem ‚kicker‘ buhlen der Hamburger SV und Werder Bremen um Arthur, der vor drei Jahren für rund sieben Millionen Euro aus seiner Heimat vom América FC nach Leverkusen gewechselt war, beim Werksklub aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Die beiden Nordklubs suchen Verstärkung für die rechte Defensivseite, Arthur könnte die Kaderbaustelle jeweils schließen.

Die Spur zu Werder ist der ‚DeichStube‘ zufolge aktuell allerdings nicht heiß. Laut der ‚Bild‘ haben sich die Grün-Weißen zwar nach Arthur erkundigt, ein Wechsel gelte „jedoch als nicht umsetzbar“. Die Bremer wurden zuletzt in Person von Tim Oermann (22) und Linksfuß Jeanuël Belocian (21) bereits mit zwei Verteidigern von Leverkusen in Verbindung gebracht.