Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Wechsel für Arthur?

Arthur könnte Bayer Leverkusen noch auf Leihbasis verlassen. Zwei Bundesliga-Konkurrenten bekunden Interesse.

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Arthur für Bayer Leverkusen im Einsatz @Maxppp

Obwohl Bayer Leverkusen auf der Rechtsverteidiger-Position nach aktuellem Stand nicht top besetzt, soll Arthur wohl noch abgegeben werden. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht ein Leihgeschäft des 23-Jährigen bevor. Vollzieht der Brasilianer (ein A-Länderspiel) dieses innerhalb der Bundesliga?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ buhlen der Hamburger SV und Werder Bremen um Arthur, der vor drei Jahren für rund sieben Millionen Euro aus seiner Heimat vom América FC nach Leverkusen gewechselt war, beim Werksklub aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Die beiden Nordklubs suchen Verstärkung für die rechte Defensivseite, Arthur könnte die Kaderbaustelle jeweils schließen.

Die Spur zu Werder ist der ‚DeichStube‘ zufolge aktuell allerdings nicht heiß. Laut der ‚Bild‘ haben sich die Grün-Weißen zwar nach Arthur erkundigt, ein Wechsel gelte „jedoch als nicht umsetzbar“. Die Bremer wurden zuletzt in Person von Tim Oermann (22) und Linksfuß Jeanuël Belocian (21) bereits mit zwei Verteidigern von Leverkusen in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Hamburg
Bremen
Arthur

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Hamburg Logo Hamburger SV
Bremen Logo SV Werder Bremen
Arthur Arthur
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert