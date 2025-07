Vertrauen verloren: Komplett neue Viererkette für Real?

Das krachende 0:4 gegen Paris St. Germain im Klub-WM-Halbfinale wirft bei Real Madrid Fragen auf. Die Abwehr zeigte sich extrem wackelig. Insbesondere Raúl Asencio (22), die Entdeckung der Vorsaison, hat sich womöglich jetzt schon für eine Zukunft unter Xabi Alonso disqualifiziert.

Bei der Klub-WM verschuldete er einen Elfmeter, sah einmal Rot und verursachte mit einer Unaufmerksamkeit gegen PSG das 0:1. Man sei „offen für Verstärkungen“, äußerte Alonso bei ‚ESPN‘, „wir suchen immer nach Möglichkeiten, uns zu verbessern und es gibt definitiv noch Raum dafür“.

Mit Dean Huijsen (20) und Trent Alexander-Arnold (26) gibt es bereits zwei Neuzugänge für die Defensive, beide fielen gestern aber aus. Mit Álvaro Carreras (22/Benfica) soll bald ein neuer Linksverteidiger kommen. Laut Fabrizio Romano ist bei der 50-Millionen-Ablöse nun alles geklärt. Und ein weiterer neuer Innenverteidiger könnte die komplett runderneuerte Viererkette komplettieren.

Die Rede ist von Ibrahima Konaté (26), der nur noch bis 2026 an den FC Liverpool gebunden ist. Real soll für nächstes Jahr schon so gut wie alles klargemacht haben mit dem französischen Nationalspieler. Die ‚as‘ bringt aber auch einen Transfer noch in diesem Sommer ins Spiel.

Alaba darf Real verlassen

Demnach ist ein solches Szenario denkbar, sofern noch andere Innenverteidiger verkauft werden. Asencio dürfe das Vertrauen vorerst verloren haben, Großverdiener David Alaba (33) darf nach seinem Kreuzbandriss gehen. Éder Militão (27) ist gerade frisch zurück nach seinem zweiten Kreuzbandriss. Seine Belastbarkeit ist zumindest fraglich.

Liverpool wäre durchaus bereit, Konaté in diesem Sommer zu verkaufen, da dieser keine Anstalten macht, seinen Vertrag zu verlängern. Mit Alexander-Arnold verloren die Reds schon einen Spieler ablösefrei an Real, das wollen sie im Fall Konaté abwenden. Die Preisvorstellung des englischen Meisters liegt laut der ‚as‘ bei 50 Millionen Euro. Für Real kommt solch ein hoher Betrag Stand jetzt nicht infrage. Der Transfersommer ist aber noch lang.