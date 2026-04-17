Geplanter Umbruch: BVB-Ladenhüter werden zum Problem

Zwar kann Borussia Dortmund mit dem Abschneiden in der laufenden Bundesligasaison absolut zufrieden sein, dennoch soll sich bis zur kommenden Saison einiges ändern. Die Mannschaft soll weiter verjüngt und fußballerisch attraktiver werden. Doch das Budget dafür ist nicht hoch. Gerade einmal 25 Millionen Euro stehen – Stand jetzt – für Transfers zur Verfügung.

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Eine harte Aufgabe für Book, wie auch BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke kürzlich betonte. Durch das schwache Abschneiden in der Champions League wird vereinsintern in diesem Geschäftsjahr ein Verlust von 27 Millionen Euro erwartet. Spielerverkäufe sollen daher die geplanten Zugänge refinanzieren. Serhou Guirassy (30) und Karim Adeyemi (24) gelten noch immer als Abgangskandidaten. Dazu steigt laut ‚Bild‘ der Verkaufsdruck vor allem bei einem „Flop-Trio“ immer weiter an.

Konkret geht es dabei um Rechtsverteidiger Yan Couto (23), und die beiden seit Jahresbeginn verliehenen Flügelspieler Julien Duranville (19/FC Basel) und Cole Campbell (20/TSG Hoffenheim). Wie die Boulevardzeitung vorrechnet, geht es bei dem Trio um 32 Millionen Euro an „ungenutztem Kapital“. Denn eine große Zukunft beim BVB dürfte keiner der Spieler haben, die allerdings schwer vermittelbar sind.

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Couto-Gespräche eine Frage der Zeit

Couto ist weiterhin ein teures Missverständnis. Insgesamt 25 Millionen Euro an Leihgebühr und Ablöse überwiesen die Schwarz-Gelben für den Brasilianer an Manchester City, dazu kommt ein üppiges Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro bis 2030. Der Reservist ist mit seiner Rolle beim BVB jedoch mindestens ebenso unzufrieden wie der Verein mit dessen Leistungen.

„Im Klub-Umfeld wird bereits über beidseitige Pläne einer vorzeitigen Trennung getuschelt, konkrete Gespräche dürften wohl nur noch eine Frage der Zeit sein“, so die ‚Bild‘. Sicher scheint jedoch, dass kein Interessent auch nur annähernd einen ähnlichen Preis zahlen wird, wie die Dortmunder vor zwei Jahren.

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Leih-Talente schwer vermittelbar

Duranville war 2023 für stattliche 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt und galt als großes Versprechen. Auch aufgrund einiger Verletzungen konnte er sein erwartetes Potenzial jedoch nie abrufen. Die aktuelle Leihe nach Basel verläuft nicht wie erwünscht. Ein Verkauf im Sommer scheint unausweichlich.

Auch hier dürfte die potenzielle Ablöse gering ausfallen. Zudem sicherte sich Basel im Winter eine unübliche Klausel: Verkauft der BVB Duranville im Sommer weiter, wird der FCB an der Ablöse beteiligt.

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Bei Campbell gibt es aktuell noch eine geringe Hoffnung, dass die TSG die vereinbarte Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro zieht. Verletzungsbedingt kam der US-Amerikaner im Kraichgau bisher jedoch lediglich 25 Minuten zum Einsatz. Das Vertrauen in den Spieler seitens der Hoffenheimer sei zwar hoch, doch ob das reicht, darf bezweifelt werden.