Verlängerung? Neuer kündigt schnelle Entscheidung an

Manuel Neuer knüpft seine Zukunftsentscheidung nicht an das Abschneiden des FC Bayern in dieser Saison. „Ich mache es nicht abhängig davon, welche Titel wir einfahren“, erklärte der 40-jährige Torhüter auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr).

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Über einen möglichen Zeitpunkt der Entscheidung sagte Neuer: „Je eher, desto besser. Ich habe mich noch nicht entschieden, glaube aber nicht, dass es noch allzu lange dauert.“ Ursprünglich wollte der Kapitän bis Ende März entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Nach seiner Muskelverletzung möchte der Keeper nun aber zunächst weiter in seinen Körper hineinhören. Im Hinspiel gegen Real demonstrierte Neuer eindrucksvoll, dass er auch noch im hohen Alter zu Top-Leistungen imstande ist.