Auch wenn der späte Ausgleich durch den SV Werder die Dortmunder am Tag danach noch schmerzen wird, bleibt eine Erkenntnis nach dem Bundesliga-Neustart bestehen: Mit Joane Gadou ist Borussia Dortmund ein echter Glücksgriff gelungen.

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Dass der 19-jährige Franzose über eine unglaubliche Physis verfügt, wird auf den ersten Blick deutlich. Der Innenverteidiger weiß aber auch, wie er seine 1,95 Meter einzusetzen hat. Selbst körperlich starke und erfahrene Gegenspieler wie Niclas Füllkrug (33) ließ der Teenager gekonnt abprallen.

Eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro löste in Dortmund nicht nur Jubelstürme aus. Nach wenigen Monaten erscheint die Investition aber fast schon als Nobrainer. Das gestrige Spiel gegen Bremen steht dabei sinnbildlich dafür, was Gadou dem BVB geben kann.

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Schnellster Spieler

Mit 36,66 km/h war der Abwehrspieler der mit Abstand schnellste Spieler auf dem Rasen des Signal Iduna Park und bleibt damit nur winzige 0,03 km/h hinter der aktuellen Saison-Bestmark von Sheraldo Becker (31/Mainz 05).

Diese Geschwindigkeit ist ein Pfund, das Trainer Niko Kovac auch taktisch einsetzen kann. Die Dreierkette kann dadurch deutlich höher verteidigen, weil Gadou offene Räume zuläuft. Szenen wie gegen Nicklas Füllkrug (26./54.), Chuki (33.) oder Ludovit Reis (37.) gab es am gestrigen Freitag zuhauf.

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Potenzial im Passspiel

Gegen die Norddeutschen präsentierte sich Gadou aber auch im Spielaufbau deutlich mutiger und übernahm Verantwortung, was die Spieleröffnung der Schwarz-Gelben weniger ausrechenbar macht.

Das gilt allerdings nicht immer für die Pässe des Youngsters, die teilweise noch zu vorhersehbar sind. Dennoch ist es bezeichnend, dass in einer Dreierkette um Nico Schlotterbeck (26) und Waldemar Anton (30) ausgerechnet der 19-Jährige der Sicherheitsanker ist.