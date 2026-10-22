Klare Meinung: BVB täuscht sich bei Reggiani

Geht es nach den FT-Usern, sollte Borussia Dortmund weiter an Luca Reggiani glauben. In einer Umfrage sprechen sich 67 Prozent der Teilnehmer dafür aus, dass Reggiani noch genug Entwicklungspotenzial hat, um für Schwarz-Gelb eines Tages eine Rolle zu spielen. Lediglich ein Drittel ist der Meinung, dass die Qualität des 18-Jährigen nicht für den BVB ausreicht.

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Hat der BVB mit seiner Einschätzung recht, dass Luca Reggiani nicht die nötige Qualität mitbringt? Ja, es reicht nicht Nein, er kann sich noch entwickeln Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Intern wird dem Innenverteidiger in Dortmund der Durchbruch von einigen nicht mehr zugetraut. Nach einer vielversprechenden vergangenen Saison ist der italienische Nationalspieler inzwischen im Ranking der zentralen Abwehrspieler bei Niko Kovac ins Hintertreffen geraten. Ein dauerhafter Abschied schon im Winter ist durchaus denkbar.