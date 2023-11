VfB: Nächster Schritt zum Guirassy-Comeback

Der VfB Stuttgart wird nicht mehr allzu lange auf das Comeback seiner Tormaschine Serhou Guirassy (27) warten müssen. Am heutigen Mittwoch absolvierte der guineische Stürmer nach Angaben der Schwaben wieder Teile des Mannschaftstrainings. In absehbarer Zeit dürfte er vollumfänglich an den Einheiten teilnehmen können.

In den ersten Bundesliga-Spieltagen dieser Saison schoss Guirassy alles kurz und klein, hatte nach acht Partien bereits 14 Treffer auf dem Konto. Dann bremste ihn eine Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Schon bald soll die Torejagd im VfB-Trikot weitergehen.