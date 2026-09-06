Andrich-Wende: Plötzlich offener Konkurrenzkampf

Nach dem blamablen Saisonstart gegen Aufsteiger SV Elversberg (2:3) zeigte Bayer Leverkusen eine deutliche Reaktion und gewann am Samstagnachmittag zuhause deutlich mit 4:0 gegen Union Berlin. Ein Einwechselspieler setzte dabei einige Ausrufezeichen und bekam Sonderbeifall von den Fans: Robert Andrich.

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Der 31-Jährige stand vor wenigen Tagen noch als klarer Abgangskandidat fest, wurde vom neuen Coach Carles Martínez als Kapitän abgesetzt und zu einem Wechsel gedrängt. Doch mögliche Abgänge zu Eintracht Frankfurt oder RB Leipzig kamen nicht zustande. Andrich blieb und zeigte sich von seiner professionellen Seite. Das zahlte sich nun aus, wie der Bayer-Coach der ‚Bild‘ verrät.

Sonderlob vom Coach

„Heute hat er 20 Minuten gespielt, weil er es verdient und gut trainiert hatte. Wir haben einen großen Konkurrenzkampf. Ich bin zufrieden mit ihm. Sicher wird er an einem anderen Tag auch in der Startelf stehen. Rob will genau dasselbe wie ich – das Beste für diesen Klub. Und wir werden unser Bestes geben, um unsere Ziele zu erreichen“, so Martínez.

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Andrich kam zugute, dass der überraschende Verkauf von Exequiel Palacios (27) zu Ipswich Town im Mittelfeld ein Loch hinterließ. Daher wurde der 19-malige deutsche Nationalspieler bei Bayer auch für die Euro League nominiert. Er soll weiter helfen und sich empfehlen. Der Vertrag des starken Zweikämpfers läuft noch bis 2028.

Andrich will weiter kämpfen

Andrich zeigte sich nach Spielschluss gegen Union vor dem ‚Sky‘-Mikrofon von der Reaktion der Bayer-Fans nach dem Transfer-Hickhack sichtlich bewegt: „Es ist sehr, sehr schön, das zu hören. Daran merkt man, dass man vor allem bei den Fans viel richtig macht. Ich bin ein Typ, der das nicht so richtig genießen kann. Aber ich merke schon, dass es eine Ehre für mich ist.“

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Die Kampfansage an Equi Fernández (24), Aleix García (29) und Co.ließ naturgemäß nicht auf sich warten: „Mit den sportlichen Ambitionen, die ich habe, zu hören, dass man erst mal eine Nebenrolle spielt, ist natürlich nicht so einfach. Aber wie man sieht: Ich bin immer noch hier in Leverkusen und werde mich auch nicht ergeben.“