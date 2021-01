Benfica: Weigl wieder glücklich

Julian Weigls letzte Zweifel über einen Verbleib bei Benfica Lissabon scheinen mittlerweile ausgeräumt zu sein. Wie die ‚Record‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, teilte der Ex-BVB-Profi seinem Umfeld mit, sich wieder „lebendig“ zu fühlen und sämtliche Antipathien hinter sich gelassen zu haben.

Noch im November sah die Situation des 25-jährigen Mittelfeldspielers ganz anders aus. Bis dato hatte Weigl in der Liga lediglich einmal in der Startelf gestanden. Seit Anfang Dezember befindet sich der Sechser allerdings mit Ausnahme einer Pokalpartie durchgehend im Startelfaufgebot von Trainer Jorge Jesus. Weigls Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2024.