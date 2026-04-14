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40-Millionen-Transfer: City will Konkurrenz ausstechen

von Remo Schatz - Quelle: ESPN Brasil
1 min.
Das Etihad Stadium von ManCity @Maxppp

Manchester City will der internationalen Konkurrenz im Kampf um Eduardo Conceição ein Schnippchen schlagen. Wie die brasilianische Ausgabe von ‚ESPN‘ berichtet, liegen die Skyblues beim Linksaußen-Talent von Palmeiras auf der Pole Position und wollen den Transfer so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Die Ablöse soll sich bei 40 Millionen Euro bewegen, auch wenn sein Wert von einer dem Spieler nahestehenden Quelle auf 106 Millionen taxiert wird.

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Conceição gehört zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Für Palmeiras war der Flügelspieler in 13 U20-Spielen an acht Treffern direkt beteiligt. In der brasilianischen U17-Nationalmannschaft erzielte der 16-Jährige in drei Spielen zwei Tore. Neben City zeigen vor allem der FC Chelsea, Paris St. Germain und der FC Barcelona Interesse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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