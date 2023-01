Bogotá verkündet Puerta-Wechsel zu Bayer

Gustavo Puerta schließt sich Bayer Leverkusen an. Den Transfer gibt der abgebende Bogotá FC auf mehren Vereinskanälen bekannt. Der Meldung des kolumbianischen Zweitligisten zufolge ist der Deal offiziell. Leverkusens offizielle Bestätigung steht dagegen noch aus. Für den 19-jährigen Mittelfeldspieler zahlt Bayer dem Vernehmen nach zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro.

„Es ist eine Ehre für uns, dass wir ihn in all dieser Zeit dabei hatten und seine sportliche und persönliche Entwicklung miterleben durften. Wir sind sicher, dass er eine große Zukunft haben wird und unserem Land viel Freude bereiten wird. Wir wünschen Gustavo viel Erfolg und sind stolz, sagen zu können, dass er im Herzen ein Bogotano ist und bleiben wird“, heißt es in der Mitteilung.

