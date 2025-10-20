Wirtz-Degradierung „Unsinn“ | Prominente United-Käufer?

Carragher kritisiert Wirtz-„Unsinn“

Der FC Liverpool befindet sich derzeit in einer echten Formkrise. Die Reds mussten am gestrigen Sonntag im Derby gegen Manchester United eine bittere 1:2-Niederlage einstecken und gingen damit im vierten Spiel in Folge als Verlierer vom Platz. Florian Wirtz, der erst in der 62. Minute eingewechselt wurde, wartet weiter auf seine erste Torbeteiligung in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool-Legende Jamie Carragher sieht die Fehler vor allem bei Trainer Arne Slot, betont bei ‚Sky Sports‘: „Sie haben viele Spieler geholt und das hat dem Trainer einige Probleme bereitet. Wenn man so viel für Spieler ausgegeben hat, muss man dafür sorgen, dass es funktioniert, und man muss einen Weg finden, die Spieler in die Mannschaft zu bekommen. Die Vorstellung, dass Florian Wirtz es in den meisten Wochen nicht in die Liverpool-Mannschaft schafft, ist Unsinn.“

Mit Cantona an die Macht

Éric Cantona ist eine Ikone bei Manchester United, steuerte zwischen 1992 und 1997 in 185 Einsätzen 82 Treffer und 63 Vorlagen bei. Seinen Legendenstatus will sich nun eine Investorengruppe zunutze machen. Laut einem Bericht des ‚Guardian‘ hat ein Konsortium von Investoren mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten den exzentrischen Franzosen gebeten, eine wichtige Rolle als Botschafter für ein mögliches Übernahmeangebot von United einzunehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor die sechs Glazer-Geschwister, die gemeinsam die Mehrheitseigentümer der Red Devils sind, kontaktiert werden sollen, suche das Konsortium, das sich derzeit noch in der Aufbauphase befindet, nach den notwendigen Mitteln und wolle im Rahmen dieses Prozesses prominente ehemalige United-Spieler als Botschafter gewinnen. Neben Cantona stehen dem Bericht zufolge mit Wayne Rooney und David Beckham zwei weitere Legenden auf der Liste.