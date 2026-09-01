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Nächster Abgang: Bayer verleiht Belocian

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
Jeanuel Belocian im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Jeanuël Belocian steht bei Bayer Leverkusen vor dem Abgang. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich der Werksklub mit Racing Santander in Verhandlungen über eine Leihe des 21-jährigen Innenverteidigers (Vertrag bis 2029). Eine Einigung zwischen den Klubs stehe kurz bevor.

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Vor zwei Jahren hatte Bayer den Franzosen für 15 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Diverse Verletzungen sorgten jedoch dafür, dass Belocian unterm Bayer-Kreuz nicht Fuß fassen konnte. In der vergangenen Rückrunde war der Linksfuß an den VfL Wolfsburg verliehen, nun soll er in Spanien Spielpraxis sammeln.

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