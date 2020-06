Bankplatz beim Restart? Pogbas Stellenwert sinkt

„Es ist ein großes Spiel gegen eines der besten Teams der Liga, es wird also eine harte Partie.“ Manchester United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist die Bedeutung des Duells gegen Tottenham Hotspur am heutigen Freitagabend (21:15 Uhr) bewusst. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten um die Europapokalplätze würden die Red Devils zumindest für zwei Nächte auf einem Champions League-Platz rangieren.

Beim „großen Spiel“ kann Solskjaer erstmals seit Monaten fast aus dem Vollen schöpfen. Mit Marcus Rashford (22) und Paul Pogba (27) kehren zwei Langzeitverletzte zurück, doch nur Rashford wird sich wohl in der Startelf wiederfinden – Pogba droht beim Liga-Restart der Platz auf der Bank.

„Wir werden sehen“, sagte Solskjaer angesprochen auf die Einsatzzeiten des Duos. Doch während Rashford mittlerweile unverzichtbar für die Offensive scheint, hat sich das Mittelfeld in Pogbas Abwesenheit emanzipiert.

Nur die vierte Wahl?

Nach dessen Knöchelverletzung im September sprang der zum Fehleinkauf abgestempelte Fred eindrucksvoll in die Bresche. Der 27-jährige Brasilianer kommt in seiner zweiten Saison deutlich besser mit der englischen Spielweise zurecht und stand seit Pogbas Verletzung in jedem Ligaspiel auf dem Platz.

Auf der anderen zentralen Planstelle im Mittelfeld hat sich Eigengewächs Scott McTominay (23) als Stammspieler etabliert. Der schottische Nationalspieler war bis zu einer Knieverletzung im Dezember eine feste Größe auf der Sechser-Position. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass McTominay mit Fred das defensive Mittelfeldgespann gegen die Spurs bildet.

Der neue Fixpunkt in Uniteds Mittelfeld heißt Bruno Fernnades. Der Winterneuzgang, der für 55 Millionen Euro Ablöse von Sporting Lissabon ins Old Trafford wechselte, verkörpert das, was viele Fans sich einst von Pogba erhofften. Der 25-jährige Portugiese geht als Spielmacher mit Leistung voran und trug mit drei Treffern und vier Assists dazu bei, dass die Solskjaer-Mannschaft vor der Corona-Pause elf Pflichtspiele in Serie ungeschlagen blieb. Pogba muss sich zunächst wohl hintenanstellen.

Juve und Real in Lauerstellung?

Während der Weltmeister von 2018 in Manchester nicht mehr groß gefragt ist, steht der in Ungnade gefallene Franzose bei Juventus Turin und Real Madrid nach wie vor hoch im Kurs. Beide Klubs können aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise einen Transfer jedoch nur mit Tauschgeschäften stemmen. Bislang hat sich noch kein Favorit im Rennen um Pogba abgezeichnet. Zwar wird der 27-Jährige bei einem Wechsel wohl auf einiges an Gehalt verzichten müssen, die Wertschätzung bei seinem neuem Klub wäre jedoch eine deutlich bessere als derzeit.