Was wird aus den Real-Stürmern?

Xabi Alonso hat sich zu den Transfergerüchten um Endrick und Gonzalo García geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer von Real Madrid, dass beide „nicht um einen Wechsel gebeten“ haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerade im Fall von Endrick sei das auch nicht in Alonsos Gedanke. Klar ist aber auch: Sowohl der Brasilianer als auch der Spanier bekommen in der Startphase der laufenden Saison nicht so viel Einsatzzeit, wie sie für ihre Entwicklung eigentlich benötigen. Endrick ist sogar noch ohne Einsatz.