Neue Rolle: 20-Millionen-Frage um Neuer

Jüngst hatte Manuel Neuer durchblicken lassen, dass er auch in der kommenden Saison gerne noch beim FC Bayern zwischen den Pfosten stehen würde. Mit einigen bemerkenswerten Leistungen überzeugte der 40-Jährige auch die Bosse. Eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags wird immer wahrscheinlicher.

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Unklar war bislang vor allem, wie die Rolle des langjährigen Nationalkeepers in der kommenden Saison aussehen soll. Doch auch hier ist man laut der ‚Bild‘ mittlerweile übereingekommen. Neuer-Berater Thomas Kroth traf sich am heutigen Donnerstag auf der Geschäftsstelle des Klubs mit den Bayern-Bossen, um weitere Details zu klären.

Neuer hebt den Daumen

Der Plan des Vereins: Neuer soll noch eine Saison Stammkeeper bleiben und als Mentor für Jonas Urbig (22) fungieren. Dieser soll deutlich mehr Partien erhalten als in der laufenden Spielzeit. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, hat der fünfmalige Welttorhüter jetzt klar signalisiert, „dass er mit diesem Konzept einverstanden ist und weitermachen will“.

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Offen ist demnach eigentlich nur der finanzielle Rahmen des neuen Vertragswerks. Mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro gehört der Keeper zu den Spitzenverdienern. Grundsätzlich ist der FCB weiter um eine Senkung der Personalkosten bemüht, laut ‚Bild‘ sprechen „bei Neuer allerdings seine Wichtigkeit als Führungsspieler und seine enormen Verdienste um den Verein dafür, das Gehalt gleichbleibend zu lassen“.