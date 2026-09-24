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UEFA Nations League

UEFA verbietet DFB-Trikot

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle präsentiert das neue Trikot @Maxppp

Früher als geplant wird die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Donnerstagabend (20:45 Uhr) gegen die Niederlande mit dem neuen schwarzen Auswärtstrikot antreten. Laut der ‚Bild‘ hat die vorgezogene Präsentation des Adidas-Leibchens offizielle Gründe. Demnach verbot die UEFA das eigentliche Trikot, das in Amsterdam zum Einsatz kommen sollte. Ursprünglich war geplant, dass die DFB-Elf in den grünen Auswärtsjerseys von 1990 auflaufen sollte.

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Das Problem: Das Design entspricht nicht den UEFA-Statuten. Unter anderem müssen die Ärmel freibleiben für das Nations League-Emblem, zum anderen muss die Trikotnummer auch auf der Brust auftauchen. Beides war bei der Retro-Ausgabe nicht möglich. Das schwarze Auswärtstrikot sollte eigentlich erst Anfang November als ‚One Last Jersey‘ vermarktet werden. Ab Januar stattet Nike die Nationalmannschaft aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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