Marseilles vergeblicher Versuch bei Alonso

von Dominik Sandler - Quelle: RMC
Real-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Nach seinem Aus bei Real Madrid weckt Xabi Alonso Begehrlichkeiten. Laut ‚RMC‘ dachte Olympique Marseille nach der Entlassung von Roberto De Zerbi an den Spanier. Da im Verein derzeit aber chaotische Zustände herrschen, sei OM für Alonso nicht infrage gekommen.

Stattdessen wird nach FT-Informationen Habib Bèye den französischen Erstligisten übernehmen. Der 48-Jährige war erst kürzlich bei Stade Rennes entlassen worden. Marseille liegt aktuell in der Ligue 1 auf Rang vier, in der Champions League schied das Team von der Mittelmeerküste denkbar knapp aus.

