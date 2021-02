Bayern lehrt das Fürchten | Girouds Meisterwerk

„Bayern-Show“

Schon jetzt steht Bayern München mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale der Champions League. Beim gestrigen 4:1-Auswärtserfolg gegen Lazio Rom traf ein torhungriger Titelverteidiger auf einen überforderten Gastgeber. „Dieses Bayern verängstigt ganz Europa“, steht auf dem Cover des ‚Quotidiano Sportivo‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sah eine „Bayern-Show“. „Bayern erwacht und überfährt Lazio“, lautet das Urteil der ‚Mundo Deportivo‘. „Mus be good“ (Muss gut sein) titelt die englische ‚Sun‘ gewohnt erfinderisch über den Auftritt des gestrigen Torschützen Jamal Musiala, der sich am heutigen Mittwoch für eine Länderspielkarriere beim DFB entschieden hat.

„Katastrophales“ Lazio

Mit Lazios Pannen-Auftritt geht vor allem die italienische Presse erwartungsgemäß hart ins Gericht. „Lazio-Blackout“ titelt der ‚Corriere dello Sport‘ knapp, aber treffend über das gestrige Geschehen. „Lazio, was für ein Schlag“, klagt die ‚Tuttosport‘ und sieht die Römer in „tiefer Nacht“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt das Ergebnis schlicht „katastrophal“. Bayern habe Lazio „eine Lektion erteilt, die nachwirken kann“.

„Ein Hauch von Magie“

Deutlich sparsamer mit spielerischen Leckerbissen kamen gestern Atlético Madrid und der FC Chelsea daher, die Gegner des parallelen Achtfinal-Hinspiels. Glanz versprühte aber immerhin Olivier Girouds tolles Fallrückzieher-Siegtor zum 1:0. „Atemberaubend“ nennt der ‚Daily Star‘ den Geniestreich des Weltmeisters. Die ‚Daily Mail‘ sah einen „Hauch von Magie“, der da gestern in der 68. Spielminute durch Lissabon zog. Der ‚Telegraph‘ feiert Girouds „Anmut“ und „Akrobatik“. Dass der Treffer minutenlang vom VAR auf Abseits hin überprüft werden musste, ändert in der Tat nichts an der Meisterklasse dieser Aktion.