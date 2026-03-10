Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Reitz-Poker: Die Ablöse steht fast

Der Poker um die Ablöse von Rocco Reitz biegt auf die Zielgerade ein. Eine endgültige Summe ist bereits anvisiert.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Rocco Reitz im grünen Jersey von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Die vertragliche festgeschriebenen 25 bis 28 Millionen Euro Ablöse will man bei RB Leipzig nicht ausgeben. Seit der Einigung Rocco Reitz (23) selbst versuchen die Sachsen, den Preis noch zu drücken.

Laut ‚Sky‘ dürfte sich die Summe bei 20 Millionen einpendeln. Gladbach-Sportchef Rouven Schröder bestehe in den Verhandlungen auf diesen Richtwert in Form einer garantierten Zahlung. Welche Boni darüber hinaus vereinbart werden, bleibt vorerst offen.

Klar ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal am Ende durchgeht, ist sehr hoch. In Leipzig soll Reitz einen bis 2031 datierten Vertrag unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
