Kommentar 1
Update Bundesliga

Trainersuche: Kommt Werder um Ablöse herum?

von Martin Schmitz - Quelle: Berliner Kurier
1 min.
Bo Svensson zu seiner Zeit als Mainz-Coach @Maxppp

Sollte sich Werder Bremen bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Horst Steffen für den ehemaligen Union-Coach Bo Svensson entscheiden, müssten die Grün-Weißen dem Hauptstadtklub entgegen der bisherigen Befürchtungen keine Ablöse zahlen. Laut ‚Berliner Kurier‘ wurde der ursprünglich bis 2026 gültige Vertrag des 46-Jährigen bei den Köpenickern bereits aufgelöst. Svensson kann demnach mit Werder frei verhandeln.

Der Däne ist seit seinem Aus bei Union im Dezember 2024 ohne Trainerjob und gilt neben seinem Landsmann Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05) als Topkandidat in Bremen. Henriksen ist bei den Rheinhessen lediglich beurlaubt und könnte daher schwer zu bekommen sein, zumal Mainz sich Medienberichten zufolge trotz laufender Gespräche schwertue, den Coach zu einem direkten Konkurrenten ziehen zu lassen.

Update (17:16 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist Bo Svensson die Wunschlösung an der Weser. Sollte der Däne den Daumen heben, wäre er der neue Trainer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
