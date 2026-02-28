Rivalen-Duell um 80-Millionen-Mann

Sowohl Manchester United als auch Manchester City zeigen Interesse an Elliot Anderson. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, steht der 23-Jährige bei beiden Manchester-Klubs ganz oben auf der Wunschliste. Nottingham Forest verlangt dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von über 80 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler.

Anderson war im Sommer 2024 für knapp 40 Millionen Euro von Newcastle United zu den Tricky Trees gewechselt und etablierte sich dort prompt als absoluter Leistungsträger. Der englische Nationalspieler hat zudem derzeit gute Karten, als Stammspieler der Three Lions zur Weltmeisterschaft zu fahren. Sein Arbeitspapier in Nottingham ist noch bis 2029 datiert und beinhaltet keine Ausstiegsklausel.