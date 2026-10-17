Verlängerung für deutschen Skandal-Coach?

Statt eines Karriereknicks könnte Tonda Eckert ein lukrativer Zahltag bevorstehen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass der FC Southampton an einem Angebot zur Vertragsverlängerung arbeitet. Grund dafür ist, dass der 33-jährige Cheftrainer der Saints bei einigen Vereinen aus Europa und der Premier League auf dem Zettel steht.

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In die Schlagzeilen geriet Eckert vor allem für den Spionage-Skandal, der ihm eine saftige Geldstrafe der FA einbrachte. Sportlich wusste sein Team aber zu überzeugen, weshalb die Verantwortlichen bei seinem aktuellen Arbeitgeber und potenzielle Interessenten jetzt offenbar beide Augen zudrücken.