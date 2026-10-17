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Championship

Verlängerung für deutschen Skandal-Coach?

von Dominik Schneider - Quelle: Teamtalk
Tonda Eckert jubelt vor den Fans @Maxppp

Statt eines Karriereknicks könnte Tonda Eckert ein lukrativer Zahltag bevorstehen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass der FC Southampton an einem Angebot zur Vertragsverlängerung arbeitet. Grund dafür ist, dass der 33-jährige Cheftrainer der Saints bei einigen Vereinen aus Europa und der Premier League auf dem Zettel steht.

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In die Schlagzeilen geriet Eckert vor allem für den Spionage-Skandal, der ihm eine saftige Geldstrafe der FA einbrachte. Sportlich wusste sein Team aber zu überzeugen, weshalb die Verantwortlichen bei seinem aktuellen Arbeitgeber und potenzielle Interessenten jetzt offenbar beide Augen zudrücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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