Neuer Trainer-Job für Breitenreiter?

André Breitenreiter könnte zeitnah wieder bei einem Klub an der Seitenlinie stehen. Laut der ‚Bild‘ befindet sich Breitenreiter in Gesprächen mit Hansa Rostock und sei dafür bereits in Rostock. Hansa hatte am heutigen Dienstagmorgen den bisherigen Trainer Daniel Brinkmann entlassen.

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Breitenreiter bringt eine stolze Vita mit. Der 52-Jährige trainierte in der Bundesliga den SC Paderborn, Schalke 04, Hannover 96 sowie die TSG Hoffenheim und saß bei insgesamt 140 Bundesligaspielen auf der Trainerbank. Auf der Liste für den freien Posten bei Hansa stehen außerdem Markus Fiedler und Jakob Fimpel.