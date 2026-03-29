Berater bestätigt: Barça macht Ernst bei Asllani

Die Spur von Fisnik Asllani zum FC Barcelona wird immer heißer. In den vergangenen Monaten erhielten Gerüchte zu einem möglichen Transfer des Topstürmers der TSG Hoffenheim immer mehr Nahrung. Jetzt gibt es erstmals die Bestätigung, dass am Vorhaben der Katalanen, Asllani zu verpflichten, tatsächlich etwas dran ist.

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Gegenüber ‚Erem News‘ äußerte sich der Berater des Torjägers zum Interesse aus Barcelona an seinem 23-jährigen Klienten. „Barcelonas Interesse an dem Spieler ist aktuell und es gab auch bereits Kontakt seitens des katalanischen Klubs“, so Ayman Dahmani. Zudem betont der Agent beim Nachrichtenportal aus Abu Dhabi, dass Asllani ausschließlich über die Auslösung seiner Ausstiegsklausel wechseln wird.

Dem Vernehmen nach liegt diese bei 25 bis 29 Millionen Euro. Selbst für die klammen Spanier ein Betrag, der im Sommer wohl finanzierbar wäre. Aller Voraussicht nach braucht Barça einen Ersatz für Robert Lewandowski. Der 37-jährige Ausnahmeknipser steht vor einem ablösefreien Abgang nach der laufenden Saison. Mit Asllani könnte dann ein weitaus jüngerer Stürmer mit der Nachfolge beauftragt werden.