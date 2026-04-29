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Bundesliga

Frohe Kunde bei Kleindienst

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Tim Kleindienst im Gladbach-Training @Maxppp

Tim Kleindienst geht den nächsten Schritt auf dem Weg Richtung Comeback. Der 30-jährige Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach absolvierte laut der ‚Bild‘ am heutigen Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings. Im vergangenen Mai hatte sich Kleindienst eine Knieverletzung zugezogen. Im November feierte der Torjäger sein Comeback, musste aber einen erneuten Rückschlag hinnehmen.

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Die ‚Bild‘ zitiert Cheftrainer Eugen Polanski: „Diese Woche ist es brutal wichtig, ihn heranzuführen. Ihm wieder das Gefühl für die Mannschaft, für den Mannschaftssport zu geben. Dann besprechen wir, wie der nächste Schritt aussehen kann.“ Kleindienst will beim letzten Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (16. Mai, 15:30 Uhr) wieder für die Fohlen auf dem Platz stehen. Für den Anschluss hofft der Rechtsfuß noch auf die WM-Teilnahme.

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