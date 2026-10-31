Bayer-Neuzugang hatte „26 beschissene Spiele“

Bayer-Neuzugang Facundo Medina (27) ist sehr unzufrieden mit seiner Zeit bei Olympique Marseille. Gegenüber dem französischen Sender ‚Canal+‘ sagt der Verteidiger: „26 beschissene Spiele. Ich habe nichts getan.“ Die Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen scheint der Argentinier in diesen Spielen trotzdem überzeugt zu haben. Schließlich überwiesen sie im vergangenen Transferfenster 23 Millionen Euro Ablöse an Marseille.

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Im nächsten Europa League-Spiel trifft der polyvalente Verteidiger auf seinen Ex-Klub. Über das Duell mit seinen ehemaligen Teamkollegen meint Medina: „Es wird etwas Besonderes, ich werde meine Teamkollegen und Freunde wiedersehen. Ich bin aufgeregt.“ Bei der Werkself läuft es bisher rund für den WM-Finalisten von 2026. Er kam bereits in zwölf Spielen zum Einatz, davon neun von Beginn an.