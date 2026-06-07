Ranking: Die drei spannendsten Teenager bei der WM

Platz 3: Ayyoub Bouaddi (18)

Pünktlich zur WM wechselte der 18-Jährige von französischen zum marokkanischen Verband. Für die Nordafrikaner könnte Bouaddi sogar als Starter ins Turnier gehen. Normalerweise zieht er die Fäden im Mittelfeld des OSC Lille. Längst sind Großkaliber wie der FC Arsenal, FC Liverpool, Real Madrid und auch der FC Bayern interessiert. Im Falle einer starken WM steht erst recht der nächste Karriereschritt an.

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Platz 2: Luka Vuskovic (19)

Nach einer grandiosen Bundesligasaison, in der der Youngster einer der Garanten des Klassenerhalts beim Hamburger SV war, geht es für den Kroaten zunächst zurück zu Tottenham Hotspur. Wie es für Vuskovic ab August weitergeht, ist unklar. Unter anderem sollen der FC Barcelona, Paris St. Germain und Bayern München interessiert sein. Sollte der Innenverteidiger auch bei der WM mit seiner starken (Luft-)Zweikampfführung, seiner Ruhe und seiner Torgefahr bei Standards (sechs Saisontore) glänzen, dürften einige Anfragen eingehen.

Platz 1: Yan Diomande (19)

Das gilt wohl auch für den pfeilschnellen Flügelstürmer, der im Trikot der Elfenbeinküste schon in der Vorrunde gegen Deutschland für Furore sorgen will. Nach FT-Infos hat Diomande bereits PSG seine Zusage gegeben, doch auch der FC Liverpool mischt noch mit. Die ebenfalls stark interessierten Bayern schauen nur zu. Klar ist: RB Leipzig will sein Tafelsilber eigentlich noch behalten, geht die Ablöse in den dreistelligen Millionenbereich, ist Diomande aber kaum zu halten. Erst recht nicht im Falle einer starken WM.