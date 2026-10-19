Bei Mohamed Alì Zoma herrscht jetzt Klarheit. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, muss sich der treffsichere Angreifer einer Operation an der Schulter unterziehen und deshalb mindestens bis zur Winterpause aussetzen.

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🫤 Bittere Gewissheit: Momo #Zoma muss an der Schulter operiert werden und mindestens bis zur Winterpause ausfallen. Alle Infos 👉 https://t.co/66qt6n11lr #fcn https://t.co/UgOq4hQkCA — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) October 19, 2026

Gegen Energie Cottbus (1:1) am Freitagabend musste der italienische Nationalspieler nach 33 Minuten ausgewechselt werden. Zoma kugelte sich die Schulter aus. Dabei entstand ein struktureller Schaden, der unausweichlich eine Operation nach sich zieht. Mit sieben Toren in acht Ligaspielen war der Angreifer bisher der absolute Erfolgsgarant für den Club.