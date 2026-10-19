Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Bittere Gewissheit: Lange Pause für Zoma

von Dominik Schneider
1 min.
Mohamed Ali Zoma klatscht mit Miroslav Klose ab @Maxppp

Bei Mohamed Alì Zoma herrscht jetzt Klarheit. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, muss sich der treffsichere Angreifer einer Operation an der Schulter unterziehen und deshalb mindestens bis zur Winterpause aussetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen Energie Cottbus (1:1) am Freitagabend musste der italienische Nationalspieler nach 33 Minuten ausgewechselt werden. Zoma kugelte sich die Schulter aus. Dabei entstand ein struktureller Schaden, der unausweichlich eine Operation nach sich zieht. Mit sieben Toren in acht Ligaspielen war der Angreifer bisher der absolute Erfolgsgarant für den Club.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Mohamed Alì Zoma

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Mohamed Alì Zoma Mohamed Alì Zoma
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert