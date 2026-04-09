El Mala-Poker: Berüchtigter Berater eingeschaltet

Christopher Michel war sich zu Beginn der Woche sicher, dass Said El Malas Wechsel vom 1. FC Köln zu Brighton & Hove Albion so gut wie in trockenen Tüchern sei, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. Die Informationen, die der Journalist aus Berater-Kreisen erfahren haben will, lassen sich bislang aber nicht bestätigen.

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Gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bekräftigt Sportchef Thomas Kessler: „Wir stehen in einem sehr verlässlichen und engen Austausch mit Said und seiner Familie. Stand jetzt liegt uns kein Angebot eines anderen Klubs vor, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen müssten. Auch von Spielerseite gab es bislang keinen Wunsch, Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen. Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln – Said steht noch bis 2030 bei uns unter Vertrag.“

Entschieden ist der Poker um den 19-jährigen Außenstürmer also offenbar noch nicht. Dafür müssten die Seagulls, die sich mit El Mala und seinem Bruder Malek (21) grundsätzlich einig sein sollen, nämlich auch die von Köln aufgerufene Ablöse über 50 Millionen Euro offerieren – die Schmerzgrenze der Engländer beläuft sich dem Vernehmen nach aber auf 35 Millionen plus Boni.

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Barat liegt auf der Lauer

Darüber hinaus kursieren Gerüchte, laut denen Starberater Ali Barat in einen potenziellen Deal involviert wird. Der 45-Jährige pflegt ausgezeichnete Beziehungen auf die Insel und soll seine Dienste der El Mala-Familie, die sich zuletzt selbst vertrat, angeboten haben.

„Sein Mitwirken könnte auf einen anvisierten Wechsel von El Mala zu einem größeren, zahlungskräftigeren Klub aus der Premier League hindeuten“, schreibt die Regionalzeitung über Barat, der in englischen Medien als „Super-Berater bezeichnet“ werde, „vor dem die Vereine zittern würden“.

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Zudem ist die Rede von einem möglichen Klub-Mandat, mit dem Barat im Auftrag der Kölner den Offensivspieler auf dem englischen Markt aktiv platzieren könnte – davon will der Bundesligist aktuell aber übereinstimmenden Berichten zufolge nichts wissen.

Vielmehr soll der Fokus am Geißbockheim auf dem Klassenerhalt liegen. Im Anschluss dürfte die Personalie dann aber nochmal ordentlich Fahrt aufnehmen. Und es wird sich herausstellen, an welchen Premier League-Klub der Zuschlag geht, sei es Brighton, der FC Chelsea, Newcastle United oder ein bislang noch nicht aktiv gewordener Interessent.