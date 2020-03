Offiziell: Holgate verlängert in Everton

Der FC Everton hat den Vertrag mit Innenverteidiger Mason Holgate (23) verlängert. Wie der Klub mitteilt, läuft der neue Kontrakt des Engländers bis 2025. Bei den Toffees zählt der Rechtsfuß zum Stammpersonal und hat in dieser Saison schon 26 Pflichtspiele bestritten.

Die Vertragsverlängerung des Youngsters ist auch ein klares Signal an die Konkurrenz. Zuletzt bekundete Manchester City Interesse an Holgate, um die verletzungsanfällige Abwehr zu stärken. Seine Zukunft sieht der 1,86 Meter große Verteidiger aber in Liverpool: „Ich bin froh hier zu sein und möchte mit dem Klub in Zukunft Titel gewinnen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.