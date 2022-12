Aránguiz vor Rückkehr nach Chile?

Bayer Leverkusen könnte einen Abnehmer für Charles Aránguiz gefunden haben. Laut dem Sportportal ‚torcedores.com‘ hat Universidad de Chile aus der Heimat von Aránguiz angeklopft. Klub-Präsident Michael Clark habe schon Kontakt zum Berater des Mittelfeldspielers aufgenommen, um einen Wintertransfer auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablösesumme will der chilenische Erstligist offenbar aber nicht zahlen. Deshalb wäre es dem Bericht zufolge eine Option – sofern Leverkusen nicht auf Einnahmen für den Wechsel verzichten will – Aránguiz im Sommer nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu verpflichten. Laut ‚Bild‘ will Bayer den 33-Jährigen aber nur bei einem angemessenen Angebot schon im Januar ziehen lassen.

Lese-Tipp

Jakobs: Die Spur führt nach Leverkusen