Juventus löst Tudor-Vertrag auf

Juventus Turin hat sich nun auch auf dem Papier von Igor Tudor getrennt. Laut Gianluca Di Marzio wurde der Vertrag zwischen dem Übungsleiter und der Alten Dame final aufgelöst. Der 47-Jährige war schon seit Oktober 2025 freigestellt, wurde aber noch vom italienischen Traditionsklub bezahlt. Jetzt steht es Tudor frei, bei einem anderen Klub anzuheuern.

Bei Juve folgte Luciano Spaletti auf Tudor. Der Italiener konnte die Formkurve nach oben korrigieren. In 14 Pflichtspielen holte er wettbewerbsübergreifend neun Siege, vier Remis und musste sich nur einmal geschlagen geben. Die Bilanz von Tudor war deutlich schlechter (drei Siege, fünf Remis, drei Niederlagen).