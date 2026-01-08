Menü Suche
Kommentar
Serie A

Juventus löst Tudor-Vertrag auf

von Dominik Schneider - Quelle: Gianluca Di Marzio
Igor Tudor @Maxppp

Juventus Turin hat sich nun auch auf dem Papier von Igor Tudor getrennt. Laut Gianluca Di Marzio wurde der Vertrag zwischen dem Übungsleiter und der Alten Dame final aufgelöst. Der 47-Jährige war schon seit Oktober 2025 freigestellt, wurde aber noch vom italienischen Traditionsklub bezahlt. Jetzt steht es Tudor frei, bei einem anderen Klub anzuheuern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Juve folgte Luciano Spaletti auf Tudor. Der Italiener konnte die Formkurve nach oben korrigieren. In 14 Pflichtspielen holte er wettbewerbsübergreifend neun Siege, vier Remis und musste sich nur einmal geschlagen geben. Die Bilanz von Tudor war deutlich schlechter (drei Siege, fünf Remis, drei Niederlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Juventus
Igor Tudor

Weitere Infos

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Igor Tudor Igor Tudor
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert