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Offiziell Ligue 1

Lens entlässt Toppmöller

von Remo Schatz - Quelle: rclens.fr
Dino Toppmöller an der Seitenlinie des RC Lens @Maxppp

Dino Toppmöller ist seinen Job schon wieder los. Der RC Lens gibt bekannt, dass das erst vor wenigen Monaten geschlossene Arbeitsverhältnis in „gegenseitigem Einvernehmen“ aufgehoben wurde.

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Sportliche Gründe hat die Entscheidung wohl nicht. Offenbar gab es einen handfesten Streit wegen Co-Trainer Nelson Morgado, der vor die Tür gesetzt wurde. Der Cheftrainer war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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