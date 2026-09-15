Lens entlässt Toppmöller

Dino Toppmöller ist seinen Job schon wieder los. Der RC Lens gibt bekannt, dass das erst vor wenigen Monaten geschlossene Arbeitsverhältnis in „gegenseitigem Einvernehmen“ aufgehoben wurde.

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Sportliche Gründe hat die Entscheidung wohl nicht. Offenbar gab es einen handfesten Streit wegen Co-Trainer Nelson Morgado, der vor die Tür gesetzt wurde. Der Cheftrainer war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.