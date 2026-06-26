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2. Bundesliga

Transferschnäppchen: St. Pauli sticht Hertha aus

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Marcus Mathisen im Trikot des 1. FC Magdeburg @Maxppp

Innenverteidiger Marcus Mathisen hat sich für einen Wechsel vom 1. FC Magdeburg zum FC St. Pauli entschieden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sticht der Bundesliga-Absteiger im Transferdreikampf sowohl Hertha BSC als auch Holstein Kiel aus. Der 30-jährige Däne schlägt nach Ablauf seines Vertrags Ende des Monats ablösefrei in der Hansestadt auf.

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Laut der Boulevardzeitung hat St. Paulis Angebot aus Gehalt und Handgeld nach wochenlangem Poker die Zahlen der Konkurrenten deutlich übertrumpft. Mathisen war in der abgelaufenen Saison in Magdeburg absoluter Stammspieler, verpasste lediglich eine Partie gelbgesperrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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