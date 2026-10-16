Drei Optionen samt DFB: Zarrella hat eine Tendenz

Gabriel Zarrella (18) wird vom italienischen Verband umgarnt. Nach FT-Infos gab es bereits eine erste Kontaktaufnahme, um den Innenverteidiger des VfB Stuttgart von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.

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Zarrella kommt in der laufenden Spielzeit für Stuttgarts U19 zum Einsatz. Er wurde in Köln geboren, darf aufgrund der Wurzeln seiner Mutter Jana Ina theoretisch aber auch für Brasilien auflaufen. Aktuell geht die Tendenz in Richtung Italien.