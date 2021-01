Terzic: „Bellingham eine Option für Samstag“

Edin Terzic kann wieder auf Jude Bellingham zurückgreifen. „Axel Witsel fällt – wie alle wissen – leider langfristig aus. Wir drücken alle Daumen, dass er schnell wieder fit wird. Jude ist wieder dabei und eine Option für Samstag“, kündigt der Trainer auf der Pressekonferenz an. Sollte der 17-jährige Engländer am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) zum Einsatz kommen, wäre es sein erstes Spiel in diesem Jahr.

Auf Thorgan Hazard muss Terzic hingegen noch einige Wochen verzichten. „Hazard ist voll im Soll, wird aber die kommenden Wochen noch ausfallen. Wir hoffen, dass er Anfang Februar wieder zur Verfügung stehen wird“, so der Cheftrainer.