Van Bommel spricht über Blind-Transfer

Daley Blind (32) könnte schon bald die Fußballschuhe in Belgien schnüren. Geht es nach Royal Antwerpens Coach Mark van Bommel, hätte der Defensivspieler von Ajax Amsterdam definitiv Platz im Team: „Ich hätte nichts dagegen, wenn er kommt.“ Zuletzt wurde bereits vom Interesse der Belgier am niederländischen Nationalspieler berichtet.

In der Liga steht Antwerpen nur auf Rang drei, elf Punkte hinter Tabellenführer KRC Genk. Auch deshalb will van Bommel im Winter neue Spieler holen. „Marc Overmars (Technischer Direktor, Anm. d. Red.) und ich stehen in ständigem Austausch. Alle schauen sich auf dem Markt um. Ich erwarte, dass wir etwas tun werden“, so van Bommel.

