Fürth spricht mit Elvedi

Bei Jan Elvedi bietet sich möglicherweise ein Ausweg aus dem Reservistendasein beim 1. FC Kaiserslautern. Die SpVgg Greuther Fürth hat beim 29-jährigen Innenverteidiger angeklopft, berichtet der ‚kicker‘. Gespräche über einen möglichen Wechsel laufen, heißt es.

Elvedi sondiere aktuell den Markt, um einen Abschied von den Roten Teufeln zu bewerkstelligen. Seit Anfang Dezember kam der Schweizer nicht mehr zum Einsatz und stand lediglich ohne Einsatzminuten im Spieltagskader.