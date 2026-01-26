Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Fürth spricht mit Elvedi

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Jan Elvedi im Training @Maxppp

Bei Jan Elvedi bietet sich möglicherweise ein Ausweg aus dem Reservistendasein beim 1. FC Kaiserslautern. Die SpVgg Greuther Fürth hat beim 29-jährigen Innenverteidiger angeklopft, berichtet der ‚kicker‘. Gespräche über einen möglichen Wechsel laufen, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Elvedi sondiere aktuell den Markt, um einen Abschied von den Roten Teufeln zu bewerkstelligen. Seit Anfang Dezember kam der Schweizer nicht mehr zum Einsatz und stand lediglich ohne Einsatzminuten im Spieltagskader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Greuther Fürth
Kaiserslautern
Jan Elvedi

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Jan Elvedi Jan Elvedi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert