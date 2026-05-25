Fortuna: So teuer ist die Mislintat-Trennung

Das bevorstehende Aus von Sven Mislintat kommt Fortuna Düsseldorf wohl nicht ganz so teuer zu stehen. Mit dem scheidenden Sportvorstand wurde sich laut der ‚Rheinischen Post‘ auf eine Abfindung in Höhe von 200.000 Euro verständigt. Dabei hätte dem 53-Jährigen in Anbetracht seines bis Ende 2028 datierten Vertrags eigentlich ein höherer Betrag zugestanden.

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Mislintat hatte erst Mitte Dezember im Rheinland übernommen, konnte den Zweitligisten aber auch nicht wieder in die Spur bringen. Bislang wurde die Trennung nicht offiziell kommuniziert, die Fix-Meldung ist allerdings nur eine Frage der Zeit. In Samir Arabi hat sich der angehende Drittligist schon auf einen Nachfolger festgelegt.