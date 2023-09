Bayer 04: Hohes Lob für Grimaldo

Simon Rolfes macht den Erfolg der aktuellen Mannschaft von Bayer Leverkusen maßgeblich an Sommer-Neuzugang Alejandro Grimaldo (28) fest. „Wir haben mit ihm in den Punkten Stabilität, Sicherheit im Positionsspiel und Konstanz einen Riesenschritt gemacht“, schwärmt der Geschäftsführer Sport im ‚kicker‘ vom spanischen Linksverteidiger, der manchmal so gar nicht seiner Position entsprechend spielt.

„Alejandro ist nicht der vertikale Spieler. Als wir ihn verpflichtet haben, war klar, dass er keiner ist, der ständig auf Linksaußen ins Eins-gegen-eins geht, sondern ein extrem spielintelligenter und ballsicherer Spieler“, erklärt Rolfes. Grimaldo suchte in seinen bisherigen Spielen immer wieder zentrale Räume und beteiligte sich intensiv am Kombinationsspiel. „Spielkontrolle zu haben und das Spiel aufzuziehen – das passt zu uns als Mannschaft und zu ihm als Spielertyp“, urteilt Rolfes.