Neuer Job für Boldt

Knapp zwei Jahre nach seinem Aus beim Hamburger SV hat Jonas Boldt einen neuen Job gefunden. Der 44-Jährige ist ab sofort als Berater für die Firma Projektfive tätig. Das Unternehmen gehört zur Sportmarketing-Agentur Sportfive, die unter anderem Jürgen Klopp betreut.

Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ist ein erneutes Engagement bei einem Klub damit aber nicht vom Tisch, Boldt stehe dem weiter offen gegenüber. Nachdem der gebürtige Nürnberger viele Jahre bei Bayer Leverkusen tätig gewesen war, hat er fünf Jahre als Vorstand Sport beim HSV verbracht. Im Mai 2024 endete seine Aufgabe bei den Rothosen.