Werder verleiht Schönfelder

Der SSV Jahn Regensburg bedient sich bei Werder Bremen. Oscar Schönfelder (21) wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum Zweitligisten. Jahns Geschäftsführer Sport, Roger Stilz erklärt: „Mit Oscar beschäftigen wir uns schon länger. Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler mit einer guten Ausbildung. Zu seinen Stärken gehören Tempo, Technik und Spielverständnis.“

Schönfelder kam in der abgelaufenen Saison zu elf Kurzeinsätzen bei den Profis, erhofft sich in Regensburg nun mehr Spielpraxis. Der Offensivspieler sagt: „Persönlich möchte ich so viele Einsatzzeiten wie möglich sammeln und mich im Profifußball weiter etablieren. In diesem Umfeld wie hier beim SSV Jahn kann ich gezielt an meinen Stärken und Schwächen arbeiten. Dafür werde ich alles geben und mich reinhängen.“